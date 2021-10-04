В Новосибирской области водолазы ищут пропавших на Оби мужчину и подростка

Мужчина и подросток пропали недалеко от поселка Ташара. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО

В понедельник, 4 октября, на реке Обь водолазы начали искать 37-летнего мужчину и 17-летнего парня. Сибиряк и подросток пропали во время рыбалки недалеко от поселка Ташара.

— Группа водолазов выехали на место происшествия. На данный момент спасатели проводят поиски пропавших. Условия поиска осложняются тем что, темнеет сейчас быстро и времени для водолазных работ не много, — сообщили в Аварийно-спасательной службе НСО.

Водолазы работали на месте до вечера. В ведомстве сообщили, что пока что удалось найти только вещи сибиряков.

Спасатели напоминают: рыболовам — любителям необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде. Падение в воду чаще всего происходит при постановке и снятии рыболовных снастей, а так же при вставании или пересаживании в лодке.

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