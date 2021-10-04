В Новосибирске за полученную взятку от совладельца Travelers Coffee осудили бывшего полицейского

Приговор в законную силу не вступил Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске Калининский районный суд приговорил экс-полицейского Евгения Пушкарева к реальному лишению свободы за полученную взятку от совладельца Travelers Coffee. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в понедельник, 4 октября.

— Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (3 210 000 рублей), с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 5 лет, — сообщает ведомство.

Известно, что злоумышленник с марта по август 2017 года лично получил от бизнесмена взятку в размере 321 тысяч рублей. Экс-полицейский должен был докладывать о местонахождении интересующих предпринимателя лиц, которые не имели к делу никакого отношения.

Напомним, ранее Советский районный суд отправил в колонию общего режима одного из основателей сети кофеен Traveler’s coffee Анвара Пириева. Его признали виновным организации преступной группы.

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