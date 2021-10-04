В Новосибирске обжаловали приговор бывшему следователю Заельцовского района

Дата апелляции пока неизвестна
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске в Железнодорожном районном суде обжаловали приговор бывшему экс-руководителю отдела регионального управления СКР полковнику юстиции Юрию Лущенкову. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте суда.
— Приговор был обжалован адвокатом Юрия Лущенкова и прокуратурой, — сообщает ведомство.
На данный момент неизвестно, когда будет назначена апелляция.
Напомним, ранее бывшему начальнику следкома Заельцовского района предъявили обвинение в получении взяток в крупном размере — 2 миллиона рублей. Суд приговорил Лущенкова к шести годам колонии.
Ранее сообщалось, Юрия Лущенкова поймали с поличным, когда два адвоката пытались передать ему взятку. Ее размер составил полмиллиона рублей. Столько стоили сведения из уголовного дела, касающиеся незаконного игорного бизнеса.
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