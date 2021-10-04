В Новосибирске на пожаре погибла подопечная известного блогера. Фото: кадр из видео YouTube Юрия Медова.

В Новосибирске на пожаре в частном секторе на улице Ногина погибла подопечная известного YouTube-блогера Юрия Медова. Об этом он рассказал в своем Инстаграм.

— По версии соседей, пожар произошел по причине несоблюдения техники безопасности при прочистке печи. Лариса Юрьевна решила почистить печь керосином, и что-то пошло не так. Лариса Юрьевна, мы будем всегда вас помнить! — написал Юрий Медов.

Он добавил, у Ларисы Юрьевны нет родственников в Новосибирске: есть две сестры в Тюмени. Однако они не могут покрыть все расходы на похороны. В связи с этим он попросил тех, кто может помочь с похоронами пенсионерки, связаться с ним.

Известно, Юрий Медов помогает пенсионерам, оказавшимся в трудной ситуации. Так было и с Ларисой Юрьевной. Ей волонтеры помогали более полутора лет. Они привозили женщине продукты и занимались ремонтом ее дома.

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