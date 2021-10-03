В Новосибирске женщина погибла в горящем частном доме

Горели два дома, пожарным удалось отстоять второй. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар уничтожил дом в частном секторе Новосибирска, в завалах нашли тело женщины. Трагедия произошла 3 октября на улице Ногина.

Вызов пожарным поступил в 09:36 утра, по приезду горел дом и надворные постройки. На место прибыли 7 пожарных машин и 23 сотрудника МЧС. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой частного сектора.

— Во время работ по разбору конструкций в сгоревшем доме была обнаружена погибшая женщина. В настоящее время следователи устанавливают причину гибели человека и возникновения пожара, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

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