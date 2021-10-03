Поиски пациента, сбежавшего из больницы под Новосибирском а тапочках, завершены

Мужчину нашли спустя полдня. Фото: предоставлено новосибирским поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт"

Сибиряки нашли 49-летнего мужчину, который сбежал из больницы под Новосибирском в халате и тапочках. Об этом сообщили в новосибирском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт»:

— Мужчина найден, жив. Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» благодарит всех, кто делал репост ориентировки и помогал с распространением информации по сети, — сообщили волонтеры.

Поиски пропавшего заняли меньше суток, на данный момент неясно, где мужчина находился все это время.

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