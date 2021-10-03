Под Новосибирском пациент сбежал из больницы в халате и тапках

Мужчина может находиться в Новосибирске
В Новосибирской области пациент сбежал из больницы — его ищут волонтеры. Новосибирский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал объявление в соцсетях.
— Инцидент случился 2 октября. 49-летний Юрий Шаерман ушел из больницы в Мошковском районе, — объяснили поисковики.
Приметы пропавшего мужчины: рост 160 саетиметров, худощавого телосложения, голубые глаза и светло-русые волосы. Мужчина был одет в больничный халат и тапки.
Волонтеры просят очевидцев позвонить на номер 112 или на горячую линию 8 (800) 700 — 54 — 52.
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