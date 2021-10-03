«Даже не извинился»: полиция поймала парня, укравшего сумку у пенсионерки в Новосибирске

Подозреваемый не возражал против ареста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полиция задержала 22-летнего парня за кражу у пенсионерки на улице. Инцидент случился днем 29 сентября у дома на улице Лазарева, 27. Пожилая женщина возвращалась домой из магазина, когда грабитель напал на нее.

— Подозреваемый с силой вырвал сумку из рук бу 67-летней сибирячки, она упала на землю на правый бок. Женщина ушиблась и заплакала. Добычей преступника стали 32 тысячи рублей, — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Полиция объявила грабителя в розыск и быстро задержала 22-летнего подозреваемого. Оказалось, что молодой человек был ранее судим за грабежи. Он пояснил, что напал на пенсионерку из-за крайней нужды в деньгах. Не возражал против ареста, но даже не извинился — добавили в прокуратуре.

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