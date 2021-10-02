Полицейские ищут новосибирца, ограбившего пенсионерку на улице. Фото: МВД 54.

Новосибирские полицейские ищут мужчину, ограбившего пожилую сибирячку. 29 сентября злоумышленник вырвал из рук 67-летней пенсионерки сумку и убежал. Ущерб составил 32 тысячи рублей. Инцидент произошел у дома 27 на улице Лазарева. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», — добавили в пресс-службе полиции.

В ведомстве опубликовали видео с места преступления и попросили опознать грабителя. Тех, кто узнал злоумышленника, просят позвонить по номерам: (383) 232-14-14, 232-15-07. Анонимность гарантирована.

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