В Новосибирске 6 лет назад ликвидировали Гусинобродскую барахолку. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Шесть лет прошло с момента ликвидации легендарной Гусинобродской барахолки в Новосибирске. Вещевой рынок, считавшийся самым крупным за Уралом, закрыли 1 октября 2015 года. Раньше закупиться товаром сюда приезжали оптовики из соседних регионов. История закрытия обросла криминалом — за период, когда власти пытались ликвидировать барахолку, убили двух вице-мэров города, курировавших процесс ликвидации.

Именно первого октября 2015 эпопея с закрытием наконец-то подошла к концу. Тогда территорию оцепили, а продавцы постепенно принялись вывозить товар в городские ТЦ. Тогда все осознали — больше нет речи о продлении срока работы «сибирского Черкизона». Закрытие шесть лет назад вызвало волну возмущения у работников рынка. Были те, кто не поверил власти и, поддавшись пустыми обещаниям, заплатил деньги за якобы продление сроков работы.

Продавцам поставили сроки — вывезти товар с рынка до 20 октября. Все это время территорию охраняла полиция, которая следила за тем, чтобы там не велась незаконная торговля.

Открылась легендарная барахолка в 70-е годы. А в 90-х оборот рынка достигал сотни миллионов рублей — там работали примерно 10 тысяч человек. Также известно, работу Гусинобродской барахолки контролировали ОПГ. Денежный оборот там был бешенный, но от этих баснословных сумм в бюджет доходил мизер. Основную маржу забирали бандиты или крыша. Например, по данным следствия, на Гусинке в те годы похозяйничала группировка боксера Александра Трунова, который сам скромно называл себя царем Новосибирска. Тем, кто хотел работать на рынке, приходилось платить людям Трунова, а под ним, между прочим, было не менее 200 человек: бывшие спецназовцы, спортсмены, милиционеры и даже чиновники.

Кстати, огромная площадь, где раньше была барахолка по сей день пустует. Власти намеревались построить там каток, а затем метродепо. Однако планам не суждено было сбыться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.