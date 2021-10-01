Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске для дома-музея Юрия Кондратюка. Фото: Музей Новосибирска

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют в Новосибирске для дома-музея Юрия Кондратюка, который откроется в бывшем доме нашего земляка на улице Советской, 24. Сейчас аппарат хранится на территории новосибирского завода измерительных приборов: там, в 60-х годах, он проходил испытания, имитировавшие попадание в него метеоров. Следы от них до сих пор остались на корпусе устройства. Но уже в понедельник, 4 октября, его передадут Музею Новосибирска для проведения реставрационных работ.

— Всего было 13 спускаемых аппаратов, которые летали с разными экспедициями корабля «Восток». Мы не знаем, какой именно аппарат достался нам. Но мы сможем определить это в процессе реставрации, когда под обшивкой увидим серийный номер корабля. Это точно не те аппараты, на которых летали Гагарин и Терешкова — они давно стоят в музее. Нам предстоит выяснить, в каких миссиях аппарат участвовал и кто из космонавтов спускался на нем, — рассказывает директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Сейчас аппарат хранится на территории новосибирского завода измерительных приборов. Фото: Музей Новосибирска

Сроки реставрации аппарата станут известны позже. Этим будут заниматься специалисты СибНИА имени Чаплыгина, где будет восстановлен под руководством профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимира Бернса. Габариты аппарата не позволяют пронести его через окна и двери, поэтому в музей его после реставрации придется помещать, разобрав крышу здания.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что старейший ленинградский трамвай отправится из Ленинского троллейбусного депо в Новосибирске обратно на историческую родину — в Санкт-Петербург. Там транспорт должны были отреставрировать и поместить в местный музей горэлектротранспорта. Примечательно, что раритеты обнаружили в Сибири случайно: первый вагон долгие годы служил бытовкой на территории электровакуумного завода, а второй нашелся на базе отдыха СКБ «Сибэлектротерм» в 150 километрах от Новосибирска.

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