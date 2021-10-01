Новосибирские травести-артисты выступят на шоу Насти Ивлеевой

Двое новосибирских травести-артиста выступят в шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Фото: Кадр из видео с ютуб канал Насти Ивлеевой
Двое новосибирских травести-артиста выступят в шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Там они будут соревноваться между собой, выступая на сцене в образе девушек. Денис Шиилов (под псевдонимом Джессика) и Антон Угланов (под псевдонимом Ольга Леонидовна) — единственные участники из Новосибирска.
Первый выпуск «Королевских кобр» уже вышел 29 сентября. Всего в шоу участвую 36 человек из разных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Выпуски с артистами из Новосибирска покажут ближе к декабрю.
Напомним, ранее КП-Новосибирск репер и битмейкер Слава Марлоу (Артем Готлиб) дал интервью на канале Юрия Дудя. Музыкант рассказал о своей жизни в Новосибирске и о том, почему пропустил школьный выпускной.
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