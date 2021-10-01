Министерство соцразвития Новосибирской области возглавит Елена Бахарева

Пост министра труда и соцразвития Новосибирской области заняла Елена Бахарева. Фото: Правительство Новосибирской области

Пост министра труда и соцразвития Новосибирской области заняла Елена Бахарева. Об этом стало известно в пятницу, 1 октября. Информация о новом министре уже обновлена на сайте министерства.

Ранее Елена Бахарева занимала пост первого заместителя министра труда и соцразвития региона. О том, что бывший министр региона Ярослав Фролов покинул свой пост стало известно в четверг, 30 сентября.

Напомним, в 2017 году Елена Бахарева какое-то время была и.о министра труда и соцразвития региона.

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