Министр труда и соцразвития Новосибирской области покинул свой пост

Занимал он эту должность с 2017 года. Фото: mtsr.nso.ru
Министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов покинул занимаемую должность. Об этом стало известно в четверг, 20 сентября, в ходе сессии Заксобрания.
— После доклада Фролова Шимкив сказал, что он сегодня работает последний день, так как переходит на другую работу и поблагодарил его за совместную работу, — рассказал КП-Новосибирск представитель Заксобрания.
О том, на какую должность ушел Фролов, пока не ясно. В правительстве на звонки корреспондента КП-Новосибирск не ответили.
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