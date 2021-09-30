Министр труда и соцразвития Новосибирской области покинул свой пост

Занимал он эту должность с 2017 года. Фото: mtsr.nso.ru

Министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов покинул занимаемую должность. Об этом стало известно в четверг, 20 сентября, в ходе сессии Заксобрания.

— После доклада Фролова Шимкив сказал, что он сегодня работает последний день, так как переходит на другую работу и поблагодарил его за совместную работу, — рассказал КП-Новосибирск представитель Заксобрания.

О том, на какую должность ушел Фролов, пока не ясно. В правительстве на звонки корреспондента КП-Новосибирск не ответили.

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