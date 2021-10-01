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Происшествия1 октября 2021 8:59

Сибиряк, пытавшийся дать взятку сотруднику ФСБ, получил условный срок

Он хотел заплатить оперуполномоченному 100 тысяч рублей, чтобы помочь знакомой
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Сибиряк, пытавшийся дать взятку сотруднику ФСБ, получил условный срок. Фото: другой источник.

Сибиряк, пытавшийся дать взятку сотруднику ФСБ, получил условный срок. Фото: другой источник.

В Новосибирской области вынесли приговор жителю Бердска, который пытался подкупить сотрудника ФСБ. Об этом рассказали в УФСБ РФ по Новосибирской области в пятницу, 1 октября.

— Бердчанина задержали в марте 2021 года в служебном кабинете оперуполномоченного Управления. Там он пытался передать сотруднику ФСБ 100 тысяч рублей. Таким образом он хотел спасти от уголовной ответственности свою знакомую. Она совместно с другими лицами организовала нелегальное пребывание мигрантов в Краснообске Новосибирской области. Взяткодателя задержали с поличным, — уточнили в ведомстве.

Известно, в отношении сибиряка возбудили и расследовали уголовное дело по статье 291 УК РФ. После чего его направили в Бердский городской суд.

Суд признал мужчину виновным в даче взятки должностному лицу и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.

В УФСБ добавили, что в отношении организаторов незаконного пребывания мигрантов расследуется уголовное дело.

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