Новосибирца поймали на взятке в 100 тысяч рублей: он пытался подкупить сотрудника ФСБ

Новосибирец пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новосибирец пытался заплатить 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, чтобы спасти от уголовной ответственности свою родственницу. Теперь он сам находится под стражей и обвиняется в даче взятки должностному лицу по статье 291 УК РФ.

— По версии следствия, днем 26 февраля 2021 года в служебном кабинете Управления ФСБ России по Новосибирской области в связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по пресечению незаконной миграции, подозреваемый передал оперуполномоченному взятку в размере 100 тысяч рублей за не привлечение к уголовной ответственности своей родственницы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области.

Передача взятки проходила под наблюдением сотрудников безопасности областного Управления ФСБ России в рамках следственного эксперимента. Предприимчивого сибиряка задержали. Сейчас он находится под стражей, в ближайшее время ему будут предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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