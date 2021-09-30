В Новосибирске снова закроют на выходные трамвайные маршруты №14 и №11

В Новосибирске с 22:30 1 октября до 5 часов утра 4 октября будут закрыты трамвайные маршруты №11 и №14.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Новосибирске с 22:30 1 октября до 5 часов утра 4 октября будут закрыты трамвайные маршруты №11 и №14. Об этом сообщили в мэрии города.
— В это время в городе будет запущен дополнительный маршрут 14 трамвая Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе», а также маршрутки №38 и №72, — сообщили в муниципалитете.
Связаны такие ограничения движения с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улицы Волочаевской и улицы Технической.
Напомним, ранее трамвайные маршруты №11 и №14 уже закрывали на выходные с 24 по 27 сентября. Причиной тогда также случили ремонтные работы на путях на улице Волочаевской.
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Об этом сообщили в городской администрации (подробнее).
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