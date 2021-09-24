В Новосибирске на выходные закроют трамвайные маршруты №11 и №14

В Новосибирске на выходные закроют два трамвайных маршрута.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Новосибирске на выходные закроют два трамвайных маршрута. Об этом сообщили в мэрии города в пятницу, 24 сентября. Такие ограничения связаны с ремонтными работами на путях.
— С22:30 часов в пятницу, 24 сентября, до пяти утра понедельника, 27 сентября, закрываются трамвайные маршруты №11 и №14. Это связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях на ул. Волочаевской, — сообщили в мэрии Новосибирска.
На этот период для новосибирцев будет запущен дополнительный маршрут трамвая № 14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Центральном районе города на улице Писарева перекроют движение для транспорта из-за ремонтных работ.
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