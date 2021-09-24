В Новосибирске на выходные закроют трамвайные маршруты №11 и №14

В Новосибирске на выходные закроют два трамвайных маршрута. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске на выходные закроют два трамвайных маршрута. Об этом сообщили в мэрии города в пятницу, 24 сентября. Такие ограничения связаны с ремонтными работами на путях.

— С22:30 часов в пятницу, 24 сентября, до пяти утра понедельника, 27 сентября, закрываются трамвайные маршруты №11 и №14. Это связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях на ул. Волочаевской, — сообщили в мэрии Новосибирска.

На этот период для новосибирцев будет запущен дополнительный маршрут трамвая № 14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Центральном районе города на улице Писарева перекроют движение для транспорта из-за ремонтных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске улицу Писарева перекроют на два месяца

На участке будут проводиться работы по реконструкции теплосетей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.