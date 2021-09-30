Под Новосибирском продают завод «Лиотех» за миллиард рублей

В Новосибирске на продажу выставили здание завода, производящего литий-ионные аккумуляторы «Лиотех». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске на продажу выставили здание завода, производящего литий-ионные аккумуляторы «Лиотех». Оценили объект в миллиард рублей.

При этом, как сообщает издание «Коммерсантъ-Сибирь» само предприятие в настоящее время продолжает работать.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске ПАТП 5 провело аукцион по продаже двухэтажного здания на улице Нижегородской, 272. Цена постройки составила 53, 97 миллиона рублей. В здании, площадью 4,41 тысячу квадратных метров, расположены служба эвакуации, компания по техосмотру и компания, занимающаяся продажей авто.

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Об этом сообщили в мэрии города (подробнее).

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