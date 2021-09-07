В Новосибирске ПАТП-5 продает на аукционе здание за 53,9 миллионов рублей

В Новосибирске ПАТП 5 провело аукцион по продаже двухэтажного здания на улице Нижегородской, 272. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске ПАТП 5 провело аукцион по продаже двухэтажного здания на улице Нижегородской, 272. Цена постройки составила 53, 97 миллиона рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

В здании, площадью 4,41 тысячу квадратных метров, расположены служба эвакуации, компания по техосмотру и компания, занимающаяся продажей авто. Заявку на аукцион подала лишь одна компания. Именно с ней и будет заключен договор купли-продажи.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в элитном поселке Новосибирска продается коттедж за 40 миллионов рублей.

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