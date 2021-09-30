В Новосибирске на Вокзальной магистрали оставят один парковочный карман на 30 мест. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на Вокзальной магистрали оставят один парковочный карман на 30 мест. Напомним, убирать парковки в центре города было решено в связи с Молодежным чемпионатом мира по хоккею-2023. Вместо них будут обустроены выделенные полосы для общественного транспорта.

— На основании выводов рабочей группы, представителей экспертного сообщества и ГИБДД было установлено, что выделенная полоса на Вокзальной магистрали противоречит размещению парковочных карманов, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии города. — Для водителей предусмотрено 652 альтернативные парковки: 251 — на площади Ленина, 39 — на пересечении с улицей Советской, 30 — вдоль Вокзальной магистрали (в парковочных карманах), 120 — на парковке у ЦУМа, более 200 — на площади Гарина-Михайловского.

Всего на Вокзальной магистрали было убрано более 70 парковочных мест. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ликвидацией парковок в центре Новосибирска возмутились инвалиды-колясочники. Они жаловались, что теперь не могут попасть в нужные им магазины, образовательные и социальные учреждения.

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