Инвалиды жалуются, что теперь не могут попасть в нужные им магазины, образовательные и социальные учреждения. Фото: Анна Гурьянова\Сибкрай.ru

В Новосибирске инвалиды-колясочники возмутились ликвидацией парковочных карманов на Вокзальной магистрали, улицах Титова и Станиславского. Напомним, на их месте планируется обустроить выделенную полосу для общественного транспорта, однако такое нововведение оказалось удобным далеко не для всех. Инвалиды жалуются, что теперь не могут попасть в нужные им магазины, образовательные и социальные учреждения, поскольку не смогут подъехать к ним достаточно близко на личном авто из-за того, что его негде будет припарковать.

Кроме того, из-за того, что с Вокзальной магистрали исчезли парковочные карманы, все машины, ранее встававшие там, сейчас устремились на соседние улицы. Из-за этого у людей с ограниченными возможностями появились проблемы с посещением регионального фонда социального страхования.

— По Комсомольскому проспекту у нас находится региональный фонд социального страхования, и там теперь заехать невозможно стало. И места там есть для инвалидов, но я туда проехать не могу. Там так запарковались сейчас, там пройти невозможно. Я понимаю, что люди не виноваты. Во дворах там караул просто, — цитирует издание Сибкрай.ru председателя новосибирской общественной организации инвалидов-колясочников «Финист» Виктора Семенко.

Общественная организация инвалидов-колясочников подала жалобу в прокуратуру. Теперь разбираться с претензиями людей к дорожному ремонту будет ведомство.

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