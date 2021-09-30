В Новосибирске пенсионерка пойдет под суд за поддельный сертификат о вакцинации от ковида

В Новосибирске пенсионерка пойдет под суд за изготовление поддельных справок о вакцинации от коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске пенсионерка пойдет под суд за изготовление поддельных справок о вакцинации от коронавируса. Против нее возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ.

— По данным следствия, женщина купила в поликлинике №13 официальный бланк сертификата о профилактических прививках, в который вписала данные о вакцинации на имя некоего клиента, и проставила оттиски ранее приобретенных поддельных печатей и штампов, — сообщили в Кировском районном суде. — Поддельный сертификат она через посредника передала заказчику.

Сейчас сибирячка находится под подпиской о невыезде. Напомним, ранее новосибирская прокуратура нашла шесть сайтов, где продавали поддельные справки о вакцинации от ковида. Ведомство обратилось в суд, чтобы заблокировать ресурсы.

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