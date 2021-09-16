Новосибирская прокуратура подала в суд на сайты, продававшие поддельные справки о вакцинации от ковида

Неизвестные предлагали купить поддельные справки о вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске прокуратура нашла шесть сайтов, где продавали поддельные справки о вакцинации от коронавируса. Ведомство обратилось в суд.

— Мы направили в суд два иска о блокировке сайтов через которые неизвестные продавали поддельные справки о вакцинации. Еще четыре иска уже находятся в суде и ждут решения по блокировке «Роскомнадзором», — рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

В ведомстве отметили, что найти сайты им не составило труда: они были в открытом доступе и сделать это удалось через простой поисковик. Авторы ресурсов предлагали купить поддельные сертификаты о вакцинации, справки о прохождении теста на COVID-19 и не требовали от пользователей регистрации.

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