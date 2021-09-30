Соседи написали заявление друг на друга. Фото: скриншот из видео

Полиция начала проверку после драки новосибирцев из-за лая собаки. Им удалось установить участников конфликта.

— Стороны конфликта подали встречные заявления в полицию. По данному факту в настоящее время проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что соседи повздорили из-за лая собаки. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Конфликт попал на видео. По словам пострадавшего он до сих пор получает угрозы от соседей в социальных сетях.

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