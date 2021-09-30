В Новосибирске соседи подрались в подъезде из-за лая собаки

После словесной перепалки началась драка

В Новосибирске соседи повздорили из-за лая собаки. Словесная перепалка переросла в драку прямо в подъезде дома, где пересеклись сибиряки. Конфликт попал на видео.

— Встретил у подъезда соседа, у которого регулярно воет собака, сделал ему очередное замечание, в ответ получил нецензурную брань. Послал его и дальше пошел в подъезд, — рассказал пострадавший новосибирец в паблике «Инцидент Новосибирск».

После замечания мужчина получил удар ногой в спину, а когда обернулся. тот нанес удар рукой по голове. Попытки успокоить хозяина собаки не увенчались успехом. Он продолжал бить по голове пострадавшего, пока тот не в один момент не зажал его.

По словам мужчины, сейчас он получает угрозы в соцсетях от хозяев собаки. Также звонки с угрозами получала и мать пострадавшего.

— Я от тебя живого места не оставлю, тоже покажи в суде это, не забудь, — написал хозяин собаки своему соседу.

А его матери и вовсе обидчик рекомендовал ходить и оглядываться. Мужчина намерен подать в суд на агрессивного хозяина пса.

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