Соглашение о реструктуризации обязательств региона по бюджетным кредитам позволит направить миллиарды на развитие инфраструктуры

На сессии Заксобрания региона утверждено дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств Новосибирской области по бюджетным кредитам. Фото: Правительство Новосибирской области

В ходе сессии Законодательного Собрания региона утверждено дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. В работе сессии принял участие Губернатор Андрей Травников.

— Самый первый элемент «инфраструктурного» меню, которое было разработано Правительством страны для поддержки развития регионов — это реструктуризация бюджетных кредитов. По типовому соглашению мы были бы обязаны в срок эти деньги вернуть в федеральное Министерство финансов. Но сегодня у нас есть возможность вложить их в инфраструктуру. В частности — в развитие наших промышленных парков и создание новых. Это подводка инженерной инфраструктуры, транспортной для площадок будущего жилищного строительства, это социальная инфраструктура. Мы получаем серьезные средства — миллиарды рублей, для того, чтобы выполнить эти работы, наши обязательства — сделать это до 2024 года, — отметил губернатор Андрей Травников.

Второй элемент «инфраструктурного» меню, как отметил глава региона, был введен позже. Однако он также уже в проработке — это инфраструктурные кредиты. Они будут сопровождаться реальными инвестиционными проектами, новыми производствами, и стройками.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что регион получил из федерального бюджета дополнительный миллиард рублей на решение первоочередных социальных задач. В их числе: отсыпка дорог в частном секторе, ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жильё для врачей и учителей. Средства Новосибирская область получила в конце июля.

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