В Новосибирской области миллиард рублей потратят на частные секторы, школы и жилье для бюджетников

Губернатор предложил городским и региональным депутатам озвучить приоритетные задачи, на решение которых могли бы пойти эти деньги. Фото: Правительство Новосибирской области

Новосибирская области получила из федерального бюджета дополнительный миллиард рублей. На внеплановом совещании Губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Заксобрания региона и Совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены эти средства. Глава региона предложил городским и региональным депутатам озвучить приоритетные задачи, на решение которых могли бы пойти эти деньги.

Первое направление — отсыпка дорог в частном секторе. Необходимость дополнительного финансирования решения именно этой задачи озвучил депутат Заксобрания Дмитрий Козловский. По его словам, эта проблема очень беспокоит сибиряков. А депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин, который, в дополнение к отсыпке дорог, обозначил еще одно актуальное направление — ремонт тротуаров в Новосибирске. Губернатор с этими предложениями согласился и предложил сделать это через программу наказов, за счет дополнительного источника финансирования.

Депутат Законодательного Собрания Валерий Ильенко, в свою очередь, выдвинул предложение об оперативном обеспечении мебелью и оборудованием новых школ. Финансирование данного направления из дополнительных средств также было одобрено.

Еще один важный социальный вопрос — обеспечение служебным жильем в селах молодых специалистов — врачей, учителей. Увеличить финансирование данного направления нужно предложил Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.

Губернатор напомнил, что в регионе была возобновлена программа строительства служебного жилья для молодых специалистов в сельской местности. Ежегодно на ее реализацию будет выделяться 150 миллионов рублей.

— Я с вами согласен, из этих дополнительных средств к тем 150 миллионам, что уже есть в программе, надо добавить еще. Средства надо освоить уже в этом году и в стройку входить уже поздно. Поэтому в тех муниципалитетах, поселениях, где есть готовые квартиры, их надо выкупить и предоставить бюджетникам — это мы можем точно сделать, — поставил задачу Губернатор.

Андрей Травников также поручил заместителю Председателя Правительства Новосибирской области — министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко подготовить срочное решение на заседание Правительства Новосибирской области: чтобы оперативно довести средства на решение обозначенных вопросов до муниципалитетов — без софинансирования с их стороны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.