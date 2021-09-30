В Новосибирской области антиковидные меры будут действовать еще два месяца

В Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до 30 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 30 сентября, стали известны конкретные сроки действия режима повышенной готовности в Новосибирской области. Его продлили в регионе до 30 ноября. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Травников. Его опубликовали на сайте правительства Новосибирской области.

— Действующие в регионе ограничительные меры, связанные с COVID-19, продлены до 30 ноября, — сообщили в ведомстве.

Ранее режим повышенной готовности предложил продлить глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов. Губернатор поддержал такую инициативу и призвал Минздрав подготовить соответствующие документы. По мнению властей, ситуацию с коронавирусом в регионе нельзя назвать критичной, однако она остается нестабильной и требует соблюдения профилактических мер, а также продолжения массовой вакцинации.

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