В Новосибирске проверили доступность такси для инвалидов. фото: пресс-служба регионального отделения "Единая Россия".

В Новосибирске проверили доступность такси для инвалидов. Рейды прошли после скандала с сибирячкой — колясочницей, которую отказался везти таксист. Участниками рейда стали депутат Заксобрания Новосибирской области Елена Спасских и девушка-инвалид Елена Колесникова. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

— Рейд показал, что на самом деле водители не спешат везти инвалидов. От одной заявки шофер отказался, как только увидел пометку, что пассажир будет в коляске. В остальных случаях водители корректно довезли пассажира, некоторые вышли из салона и предложили свою помощь, — сообщили в пресс-службе.

Как отметили сами водители, заявки от инвалидов поступают редко. При этом регламент о том, как осуществлять перевозку таких людей, у таксистов отсутствует.

Елена Спасских уверена, инвалидов должны перевозить толерантные таксисты. Те, кто готов помочь людям с ограниченными возможностями.

— Я думаю, что в рамках проекта мы создадим рабочую группу, которая займется проблемами оказания услуг перевозки для инвалидов, — добавила Елена Спасских.

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