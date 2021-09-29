Детский омбудсмен прокомментировала драку школьников из-за вейпов в Бердске

Надежда Болтенко прокомментировала потасовку детей. Фото: Влад КОМЯКОВ

Полиция ищет детей 9-11 лет, которые напали на сверстников в поисках электронных сигарет и вейпов в Бердске. Напомним, драка случилась 27 сентября во дворе дома на улице Кирова. По словам родителей пострадавших школьников, трое подростков от 9 до 11 лет напали на двух сверстников. Требовали «курить», заставили открыть сумки, проверили карманы в поисках электронных сигарет. Потом началась потасовка.

Инцидент прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

— Дети вообще курить не должны: это запрещено по закону. Но сегодня в обществе уже никого не удивить информацией о курящих школьниках. В данном случае вообще говорится, что детям на вид 9-11 лет и у них «ломка», то есть уже сформировавшаяся зависимость. Надо бить тревогу во все колокола. В первую очередь взрослые — родители, учителя, педагоги дополнительного образования, тренеры — должны напоминать детям о вреде табака и подавать пример здорового образа жизни, — заявила КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

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