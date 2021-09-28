В Бердске девятилетние дети избили сверстников из-за электронных сигарет

Между детьми произошла драка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трое детей напали на сверстников в одном из дворов Бердска в поисках вейпов. Скандал случился днем 28 сентября на улице Кирова.

— Вчера трое детей напали на моего сына и его друга, гуляющих во дворе прямо перед собственным домом. Требовали «курить», заставили открыть сумки, проверили карманы - пытались найти электронные сигареты. Сумки у наших детей были пустые, и хулиганы устроили драку. Мой сын сумел дать сдачи, но губу ему разбили, — рассказала КП-Новосибирск Елена Соколова, мама одного из пострадавших школьников.

Дети рассказали, что нападавшим на вид было от 9 до 11 лет.

— Со слов сына, их поведение очень напоминало ломку при зависимости, - говорит Елена Соколова.

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