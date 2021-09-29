Следственный комитет проводит проверку после гибели на пожаре мужчины под Новосибирском. Фото: СК РФ по НСО.

В Следственном комитете Новосибирской области проводят проверку после смертельного пожара в селе Новоключи Купинского района.

— После проведения доследственной проверки будет принято решение в соответствии с законом, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Известно, после тушения надворной постройки в обгоревшей машине нашли тело мужчины. По данным СК, погибшему было 65 лет. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, будут проведены судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертиза.

Предварительная версия происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении. Ранее в ГУ МЧС по региону корреспонденту КП-Новосибирск сообщали, что погибший мог уснуть в машине с непотушенной сигаретой.

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