Под Новосибирском на пожаре погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В селе Новоключи Купинского района в одном из частных подворий случился пожар. В ночь на среду, 29 сентября, там загорелась надворная постройка. На месте ЧП работали местная пожарная команда и сотрудники МЧС.

— Сигнал о возгорании поступил в 02:10. Пожарная команда «Новоключевское» прибыла на место через 6 минут после вызова. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению надворной постройки. Им удалось отстоять от пламени жилой дом. Затем на помощь команде приехали сотрудники МЧС. Вместе они пролили и разобрали обгоревшие конструкции. Работы по ликвидации огня завершили к четырем утра, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Во время разборов завалов пожарные нашли погибшего мужчину. Как рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области, по предварительной версии, погибший был в автомобиле, и, возможно, уснул с сигаретой.

— В результате пожара огонь полностью уничтожил надворные постройки, а также два легковых автомобиля, которые находились внутри. Общая площадь горения составила 90 квадратов, — добавили в МЧС.

Причину случившегося установят дознаватели ведомства. Кроме того, будет сделана судмедэкспертиза, которая установит причину смерти погибшего мужчины.

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