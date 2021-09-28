Полиция ищет мужчину, избивавшего ногами свою девушку на глазах у прохожих в Новосибирске

Полиция начала проверку после того, как мужчина избивал ногами свою жену на глазах у прохожих в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Полиция начала проверку после того, как мужчина избивал ногами свою девушку на глазах у прохожих в Новосибирске. Напомним, инцидент случился на Северо-Чемском жилмассиве, все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Факт противоправного деяния, размещенный интернете, зарегистрирован в отделе полиции № 8 «Кировский». Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники инцидента, а также все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

При этом, как отметили в ведомстве, никаких заявлений или сообщений из медучреждений по данному факту не поступало.

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Произошедшее засняли на видео очевидцы (подробнее).

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