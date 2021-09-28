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Происшествия28 сентября 2021 10:36

Полицейские задержали водителя «Мерседеса», сбившего 20-летнего парня

В отношении нарушителя составили несколько протоколов
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Полицейские задержали водителя «Мерседеса», сбившего 20-летнего парня. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Полицейские задержали водителя «Мерседеса», сбившего 20-летнего парня. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Новосибирские гаишники установили и задержали водителя, сбившего 20-летнего парня на Большевистской улице. ДТП случилось 21 сентября — в тот день водитель «БМВ» скрылся с места ДТП, а пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.

— Задержанным оказался житель Октябрьского района города 1988 года рождения. В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов. Известно, сибиряк ездил на тонированной машине, без страховки, уклонялся от уплаты штрафов и скрылся с места ДТП, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Сейчас в ведомстве устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка. После чего будет принято решение в соответствии с законом.

Нашли водителя, сбившего парня.
ГИБДД по Новосибирску.

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