В Новосибирске «Мерседес» сбил 20-летнего парня и уехал: его ищет полиция

В Новосибирске, вечером, 21 сентября, иномарка сбила молодого парня и уехала. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, вечером, 21 сентября, иномарка сбила молодого парня и уехала. Сибиряка доставили в больницу, а автомобилиста ищет полиция.
— Сегодня, в 21:15 в Октябрьском районе водитель автомобиля «Мерседес» сбил 20-летнего парня, переходившего дорогу не по пешеходному переходу и уехал с места происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего парня доставили в больницу на скорой для уточнения травм. Всех, кто стал очевидцем произошедшего или знает что-либо о том, где сейчас может находиться этот автомобиль, просят сообщить об этом по телефонам 232 2351 или 232 2321.
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