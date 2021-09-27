В Новосибирске в Ленинском районе перенесут остановку «Музыкальная школа» из-за строительства четвертого моста. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске в Ленинском районе перенесут остановку «Музыкальная школа» — там высаживает пассажиров троллейбус №4. Об этом сообщили в мэрии города.

На четной стороне по ходу движения транспорта остановки сдвинут в район здания № 22 по улице Станционной. На нечетной стороне остановку перенесут против движения транспорта в районе здания № 17/1 по улице Станционной.

Связаны такие изменения со строительством четвертого моста и обустройством временных съездов по улице Станционной. Все работы планируется произвести в ночь с 27 на 28 сентября.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске появится новая транспортная остановка. Сейчас застройщик уже выделил под нее землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Остановка появится в микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске до конца октября

Застройщик уже выделили под нее землю (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.