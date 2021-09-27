В Новосибирске в Ленинском районе перенесут остановку «Музыкальная школа» из-за строительства четвертого моста.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирске в Ленинском районе перенесут остановку «Музыкальная школа» — там высаживает пассажиров троллейбус №4. Об этом сообщили в мэрии города.
На четной стороне по ходу движения транспорта остановки сдвинут в район здания № 22 по улице Станционной. На нечетной стороне остановку перенесут против движения транспорта в районе здания № 17/1 по улице Станционной.
Связаны такие изменения со строительством четвертого моста и обустройством временных съездов по улице Станционной. Все работы планируется произвести в ночь с 27 на 28 сентября.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске появится новая транспортная остановка. Сейчас застройщик уже выделил под нее землю.
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