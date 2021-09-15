Остановка появится в микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске до конца октября

В микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске появится новая транспортная остановка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске появится новая транспортная остановка. Сейчас застройщик уже выделил под нее землю.

Ранее местным жителям, чтобы добраться до правого берега, нужно было сначала ехать до площади Маркса, чтобы пересесть на другой транспорт. Тем, кто работает на правом берегу, приходилось тратить почти по сто рублей в день на дорогу.

Теперь же маршрут №2, курсирующий от Главного вокзала, пролили до «Ясного берега». Популярность у местных жителей он приобрел сразу и появилось необходимость в отдельной транспортной остановке. Пока решаются вопросы с документацией на установку нового павильона, до конца октября здесь планируется оборудовать временную остановку.

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