В Новосибирской области в 2021 году мигранты совершили 278 преступлений

В Новосибирске за 8 месяцев 2021 года мигранты совершили 278 преступлений. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске за 8 месяцев 2021 года мигранты совершили 278 преступлений. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— За 8 месяцев 2021 года к административной ответственности привлекли 2 032 иностранца, из страны выдворили 123 человека. Всего за 8 месяцев 2021 года мигранты совершили 278 преступлений. В 2020 году мигрантами было совершено 487 преступлений, — пояснили в областном МВД.

В ведомстве также пояснили, что с начала этого года в регионе зарегистрировано 13 924 мигранта, в том числе и лица без гражданства. Постоянно в регионе живут 8 769 человек, 5 155 — временно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе снизился уровень преступности. Об этом сообщала областная прокуратура. Так, за 8 месяцев 2021 года в Новосибирской области было зарегистрировано 30 989 преступлений. Это на 15,8% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

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Об этом сообщает облпрокуратура (подробнее).

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