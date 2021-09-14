В Новосибирской области снизился уровень преступности

В Новосибирской области за 8 месяцев было зарегистрировано 30 989 преступлений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области за 8 месяцев было зарегистрировано 30 989 преступлений. Это на 15,8% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

— Снижение уровня преступности отмечается как по самому Новосибирску (-18,2%), так и по сельским районам области (-10,1%).Такая динамика связана со снижением числа грабежей (-47,7%), угонов (-29,9%), убийств (-26,5%), разбоев (-26,4%), краж (-13,6%), хулиганств (-13,3%) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-18,6%), — рассказали в Прокуратуре по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что основную массу преступлений составляют кражи и мошенничества. Однако теперь преступники стали чаще совершать их с помощью интернета.

Напомним, ранее в областном МВД составили рейтинг самых криминальных районов Новосибирска. В ведомстве рассказали, что за первые 6 месяцев 2021 года больше всего преступлений было зарегистрировано в Ленинском и Октябрьском районах, самых крупных по населению. А самый низкий уровень преступности был зафиксирован в Калининском и Советском районах.

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