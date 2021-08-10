Самые опасные районы Новосибирска назвали в МВД: места, где лучше ходить и оглядываться

Публикуем статистику, в каких районах совершается больше всего преступлений. Фото: Виктория МИНАЕВА

В ГУ МВД по Новосибирской области поделились статистикой о том, какие районы в Новосибирске самые криминальные.

— За первые 6 месяцев 2021 года больше всего преступлений было зарегистрировано в Ленинском и Октябрьском районах — отметим, что они самые крупные по числу населения. Самый низкий уровень преступности — в Калининском и Советском районах, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Больше всего преступлений было зарегистрировано в Ленинском (3267), Октябрьском (2513), Центральном (1788) и Кировском (1713) районах. Меньше всего — в Железнодорожном (821), Советском (934) и Первомайском (939).

За полгода выросло на 5,8% число тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них — 1584 случая краж денег с банковских счетов, что составило 42% от общего числа тяжких преступлений. Это связано с тем, что люди стали чаще делать покупки через интернет, по-прежнему сильно доверяя мошенникам.

Преступники также часто крадут и чужое имущество. Но, по сравнению с прошлым годом, таких краж стало меньше на 3,5 %. Но в целом число зарегистрированных преступлений снизилось на 8,9%. Уровень преступности сократился и составил 100 преступлений на 10 тысяч населения.

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