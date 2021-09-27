Грачи погибли не от инфекции. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Стали известны результаты экспертизы умерших грачей из Усть-Тарского района Новосибирской области. Напомним, что сотни мертвых пернатых обнаружили на прошлой неделе. Их тела взяли на экспертизу, чтобы понять из-за чего они погибли.
— Инфекции у птиц не обнаружено. Исследование продолжается, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Кузляк, начальник ГБУ «Управление ветеринарии Усть-Таркского района Новосибирской области»
По словам сибиряка, сейчас будет проходить токсикологическая экспертиза. После нее станет понятно от чего конкретно умерли грачи.
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