«Вижу такое впервые»: сотни воронов пали замертво под Новосибирском — что говорят ветеринары

Молодые птицы погибли в селе Усть-Тарка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

О массовой гибели птиц стало известно благодаря видео в социальных сетях: десятки мертвых черных птах лежат на земле.

— С воронами что-то не то творится, — комментирует девушка-оператор.

Кадры были сняты в селе Усть-Тарка Новосибирской области 22 сентября. Орнитологи тоже их посмотрели. Говорят, на видео вроде грачи. Но местный ветеринар, который изучил тушки несчастных пернатых более подробно, не согласился.

— Это молодые вороны (ударение на первый слог. — Ред.), они только в этом году родились. Погибло 200 — 250 особей, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Кузлякин, начальник ГБУ «Управление ветеринарии Усть-Таркского района Новосибирской области». — Я работаю врачом с 1975 года и вижу такое впервые. Сами шокированы.

По словам ветеринара, работники администрации собирали тушки птиц весь день. Несколько тел взяли на экспертизу — их отправили в лабораторию, ведь надо разобраться, что именно произошло с птахами. Остальных сожгли.

— Первым делом поехали опрашивать местных жителей. Узнавали у них, как чувствует себя домашняя птица, не гибла ли в последние несколько недель. Может, кто-то травил что-то или выливал химикаты, но нет. Не нашли зацепок. Потом приехали на наш элеватор — там обитают голуби. Все осмотрели, все было в порядке, — продолжает Сергей Кузлякин. — Приехали на местную свалку — вдруг птицы что-то ядовитое съели? Но источника отравления не обнаружили. Поэтому вопрос остается открытым. Могу только сказать, что в четверг птицы не гибли, только накануне. За день падеж в несколько сотен...

— А в полях они могли чем-то отравиться?

— Химическая прополка полей проходит только летом. Сейчас идет сбор урожая…

По словам Сергея Афанасьевича, результаты экспертизы будут готовы уже в выходные. В зависимости от этого и примут дальнейшие решения.

— Если это отравление, то будем знать, чем и какая это группа ядовитых веществ. Отсюда уже и сделаем вывод, где искать источник отравления птиц. Если подтвердится инфекция, то будем выяснять, где и что они могли подцепить, как это угрожает домашней птице, — добавляет Сергей Кузлякин.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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