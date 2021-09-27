Власти прокомментировали сообщения о минировании новосибирских ТЦ

Бомбы в ТЦ не были найдены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Новосибирска прокомментировало массовые сообщения о минированиях торговых центров. О том, что в магазинах находятся бомбы было получено в воскресенье, 26 сентября.

— Специальными службами проведено обследование зданий на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время объекты работают в обычном режиме, — говорится в сообщении.

На данный момент стражи порядка устанавливают, кто был автором данных ложных сообщений. Антитеррористическая комиссия призывает новосибирцев сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем.

Напомним, в воскресенье экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей ТЦ «Мега», «Аура» и «Галерея».

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