Люди стоят больше 30 минут на улице. Фото: «Инцидент Новосибирск».
Сегодня днем 26 сентября в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Мега». Об это сообщили подписчики группы «Инцидент Новосибирск».
— Людей выводят на улицу. На улице стоит машина полиции. Что случилось пока что неизвестно, — говорят очевидцы.
На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, что возле входа стоит толпа людей. По словам сибиряков, так они уже стоят больше 30 минут.
Причины эвакуации до сих пор неизвестны.
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