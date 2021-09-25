Новосибирскую школу, ученика которой поставили на колени, ждет проверка

Ребенка били в течение года. Фото: стоп-кадр.

Прокуратура Кировского района проведет проверку после публикации КП-Новосибирск. Поводом стала информация о систематическом насилии над ребенком.

Мама школьника узнала о том, ребенок подвергается травле, получив видео от других родителей. На кадрах видно, что сверстники травят мальчика.

Когда жительница Новосибирска спросила об этом сына, он признался, что над ним издеваются регулярно. Однажды избили, поставили в лужу на колени.

Публикацию «Комсомолки» изучили правоохранители.

- Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав ребенка, о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; оценит действия руководства образовательной организации, - сообщает старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

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