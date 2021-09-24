Женщина, избившая ребенка в Первомайском районе, оказалась воспитателем в детском саду

История с женщиной, избившей ребенка в Первомайском районе, приобрела новый поворот. Фото: Кадр из видео
История с женщиной, избившей ребенка в Первомайском районе, приобрела новый поворот. Оказалось, что сибирячка работает воспитателем в детском саду.
— Женщину нашли на следующий же день. По ее словам, она выпила всего пару бутылок пива и все. Она утверждает, что не била мальчика, а просто подопнула по ноге, потому что он ее не слушался, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, пострадавшая.
По словам сибирячки, мама мальчика грозилась написать на нее встречное заявление.
— Я ее даже пальцем не трогала, а только оттолкнула от себя. Когда она предложила забрать заявление, я отказалась, — говорит женщина.
Напомним, что инцидент произошел в понедельник 20 сентября. Анастасия шла в магазин, когда увидела, что выпившая женщина пинает в живот маленького мальчика. Она решила заступиться за ребенка, однако сама стала пострадавшей.
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Инцидент засняли на видео очевидцы, которые шли по улице. По их словам, родительница была пьяна (подробнее).
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