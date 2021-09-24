Пробки в Новосибирске на утро 24 сентября 2021 года: водители два часа стоят на Димитровском мосту

Водители стоят в пробке несколько часов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 сентября 2021 года: возник затор на Димитровском мосту. Водители сообщают, что стоят на мосту два часа. Пробка тянется 3 километра до улицы Станционной.

— Люди озлоблены уже с утра, два часа добираемся на работу, опаздываем, — пишут водители в «2Гис». Также они сообщают, что из-за затора не могут проехать машины «скорой помощи».

По данным сервиса, на Димитровском мосту произошло четыре ДТП. Уровень пробок к 12:00 «2Гис» оценивает на 6 баллов.

Напомним, сегодня с утра была еще одна большая пробка на улице Станиславского и смежных улицах левого берега.

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