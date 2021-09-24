Пробки в Новосибирске на утро 24 сентября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 24 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 сентября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по проезду Энергетиков, улице Станционной и площади Энергетиков. Движение по улицам Троллейная, Пархоменко и Плахотного также затруднено. Сложно проехать по улицам Римского-Корсакова и Немировича-Данченко. Заторы наблюдаются на улице Студенческой и площади Лыщинского.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать Зыряновской, Кирова, Восход и Военной.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 24 сентября, составил 6 баллов.

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